Grupo Pesado festejará su 28 aniversario con disco de covers

Hace 28 años que Grupo Pesado comenzó su carrera, misma que ha estado llena de éxitos, y que hasta la fecha es una de la agrupación del regional mexicano con mayor demanda en Estados Unidos. Pero la celebración de este aniversario no pasará de noche, pues preparan algunas sorpresas para sus seguidores.

Los integrantes de Pesado dijeron que es en este fin de semana cuando grabarán un concierto en el que interpretarán las canciones reversionadas y estas se darán a conocer a través de sus redes sociales.

Sin embargo, Grupo Pesado no reveló el nombre de los temas que eligió para este disco de aniversario, y dijo será una sorpresa para los seguidores de su música, además tampoco especificó una fecha exacta de estreno.

Grupo Pesado fue de las primeras bandas del género regional mexicano que comenzó a dar conciertos en vivo tras la pandemia. La gran respuesta de su público en Estados Unidos los motivó a seguir con las presentaciones.

“Estuvimos haciendo conciertos en línea pero ahora tenemos la oportunidad de estar haciendo conciertos en vivo, con el público enfrente”, mencionó Alberto Zapata.

La agrupación fue cuestionada sobre si estarían dispuestos a hacer un dueto con Grupo Firme o algún exponente del género urbano, y para ambos dijeron que sí, para los primeros mencionaron que admiran su trabajo, y que es un grupo que está en su mejor momento.

Mientras que a funcionar su estilo con el género urbano, dijeron que tendría que ser con una canción que no tenga groserías, no denigre a la mujer, o sea vulgar, pues no va con su estilo.

Estrenan ‘Anda queriendo volver’

Anda queriendo volver es el título del más reciente sencillo de Pesado, un tema que acaban de estrenan y que promueven en todas su plataformas digitales.

“Nos metimos al estudio y grabamos nueve temas, y vamos a ir soltando uno por uno, ya no es como antes que sacábamos un sencillo o dos sencillos y sacábamos el disco entero”, dijo el cantante.

No especificó el nombre de los otros ocho temas, pero desde luego se tratan de canciones de amor y desamor como han tenido acostumbrado a su público.