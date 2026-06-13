$!Guaynaa ‘arma’ la fiesta en Olas Altas y pone a bailar a Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un ambiente lleno de energía y ritmo, el cantante puertorriqueño Guaynaa convirtió el escenario de Olas Altas, frente a El Venadito, en una gran pista de baile durante el evento “Mazatlán, la Fiesta del Futbol”, organizado este sábado por la Secretaría de Turismo. Ante cientos de mazatlecos y visitantes, el intérprete apareció luciendo un jersey de la Selección Mexicana y fue recibido entre aplausos y gritos de emoción. “¡Buenas noches, Mazatlán!”, expresó al iniciar su presentación, mientras los primeros acordes de “Chica especial” desataban la euforia entre los asistentes, quienes desde el primer momento se entregaron a la fiesta.

El artista aprovechó para saludar al público y compartir la emoción que representaba para él presentarse en el puerto sinaloense. “Siempre soñé con cantar aquí y se me acaba de hacer posible... bueno, esta noche tenemos un show especial, lleva bachata, cumbia, reguetón, salsa, de todo”, comentó, provocando la ovación de los presentes.

Con una mezcla de géneros y un espectáculo dinámico, Guaynaa mantuvo encendido el ánimo de la multitud, que no dejó de cantar y bailar cada uno de sus temas. Durante la velada interpretó “Siempre seré”, “Ayer me dijeron”, “Cumbia a la gente”, “Sí a todo” y “Se te nota”, temas que fueron coreados por sus seguidores y por quienes se dieron cita para disfrutar del ambiente futbolero que se vive en el destino.

Además, el puertorriqueño hizo un tributo a Joan Sebastian al interpretar “Secreto de Amor”, canción que hiciera famosa el cantante de Juliantla. Uno de los momentos más vibrantes de la noche llegó con “Rebota”, uno de sus mayores éxitos.

La respuesta del público fue tal que, al terminar la canción, los asistentes comenzaron a pedir otra interpretación del tema, solicitud que el cantante complació, provocando nuevamente una explosión de entusiasmo y baile en Olas Altas. La fiesta continuó con una versión de “Ven, devórame otra vez”, con la que el boricua puso el toque romántico y tropical a una noche en la que la música y el ambiente festivo se apoderaron del malecón.

Y después de presentar a su grupo, y quererse despedir del público, este pidió que no terminara de cantar, por lo que regresó con “Lobo domesticado” y “Los cachos”, para culminar interpretando nuevamente su éxito “Rebota”. Con carisma y cercanía con sus seguidores, Guaynaa confirmó el cariño que siente por Mazatlán, una ciudad en la que, confesó, siempre soñó con presentarse y que finalmente pudo conquistar con un espectáculo cargado de reguetón, salsa, bachata y cumbia.