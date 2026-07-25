Guillermo del Toro celebra el 20 aniversario de ‘El Laberinto del Fauno’ en la Comic-Con

La versión remasterizada de la cinta estrenada en 2006, que conquistó la taquilla mundial y acumuló múltiples galardones internacionales, entre ellos tres premios Oscar, llegará a cines.

Del Toro, aprovechó la tribuna para rechazar de forma contundente el uso de inteligencia artificial en el proceso de conversión.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro celebró los 20 años de El Laberinto del Fauno, en la Comic-Con celebrada en Sand Diego, California, donde anunció el relanzamiento de la película en formato 3D.

En el panel participó Doug Jones, quien interpretó al Fauno y al Hombre Pálido, subió al escenario junto al director. Ivana Baquero, la actriz española que dio vida a Ofelia cuando tenía 11 años, también estuvo presente y el director de fotografía Guillermo Navarro.

Compartieron anécdotas de los meses de rodaje y desglosaron la construcción visual del universo ambientado en la posguerra española. Recordaron las dificultades técnicas para materializar a los monstruos y los escenarios de época, y describieron la dedicación del equipo técnico detrás de cada plano.

Detallaron cómo una producción de habla hispana logró posicionarse como referente del cine fantástico a nivel internacional. El reencuentro desató una ovación sostenida entre los miles de fanáticos presentes en el recinto.

Del Toro confirmó que en la conversión tridimensional de El Laberinto del Fauno no se utilizó “absolutamente ninguna maldita IA”. Cada decisión del proceso, dijo, fue tomada por personas.

“Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte”.

Advirtió sobre las consecuencias de apartar a las nuevas generaciones del aprendizaje manual del oficio. Según Del Toro, impedir que los jóvenes dominen las herramientas artesanales equivale a borrar la historia del medio audiovisual.

“Elegí lo bueno. Tienes que invertir tiempo. Tienes que hacer cada elemento a mano”, sentenció ante el auditorio.

La conversión al formato 3D de El Laberinto del Fauno se realizó de forma artesanal, en línea con la filosofía que Del Toro ha defendido a lo largo de su carrera y reiteró su preferencia histórica por los efectos prácticos y el trabajo manual por encima de la automatización digital.

El cineasta tapatío subrayó que la profundidad visual del reestreno es resultado exclusivo de decisiones humanas, tomadas fotograma a fotograma. No dio una fecha precisa de estreno en cines durante el panel, pero confirmó que el lanzamiento está en marcha, señala infobae.com.

El Laberinto del Fauno se filmó en España y se estrenó en 2006 con una inversión modesta para los estándares de Hollywood. La historia de Ofelia, una niña que escapa de la brutalidad de la posguerra franquista a través de un mundo de fantasía, fue escrita y dirigida íntegramente por Del Toro.

La película ganó los Oscar a Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje, y compitió por Mejor Película de Habla No Inglesa. En años recientes, Del Toro ha admitido que el rodaje fue una de las experiencias más agotadoras de su carrera, aunque también la que más lo define como autor.