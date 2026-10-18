Guillermo del Toro da voz a jóvenes que denuncian problemas con el agua en Guadalajara

El cineasta Guillermo del Toro cedió su espacio en el Festival Internacional de Cine de Morelia a jóvenes de Guadalajara, quienes denunciaron presuntas afectaciones por la mala calidad del agua. El director apoyó la protesta de los estudiantes que exigieron acciones a las autoridades.

El hecho ocurrió el domingo 18 de octubre en el Teatro Morelos, durante una clase magistral de Del Toro en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). El encuentro reunió a aproximadamente mil 200 asistentes.

Durante su intervención, una estudiante expuso la inconformidad de los jóvenes por las condiciones del agua que llega a sus hogares, así como las consecuencias que, aseguró, ha tenido esta problemática en su salud. Esta denuncia se suma a diversas voces que han alertado sobre la situación hídrica en la entidad.

”Somos estudiantes que se bañan con agua negra en Guadalajara, estamos hartos de esta situación, estamos enfermos, todos estamos intoxicados, no podemos comer y las autoridades no hacen nada”, expresó la joven ante el público.

Tras escuchar el testimonio, el director de cine manifestó su apoyo a los estudiantes y consideró que los espacios culturales también deben servir para poner sobre la mesa los problemas que enfrenta la sociedad.

”Usualmente la gente dice que estos lugares no son espacios para hacer esto (protestar), pero no estoy de acuerdo, porque estos son los mejores lugares en los que se tiene que hacer esto. Si no es aquí, ¿dónde?”, señaló el cineasta.