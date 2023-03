Sekta ha pisado más de 15 países donde resalta con su arte, las raíces mexicanas.



Es muy importante reconocer el talento de las figuras tapatías que nos están poniendo en los ojos ante el mundo, como es el caso de Guillermo del Toro y de Sekta, en sus respectivas áreas artísticas, señaló publimetro.com

“Un pequeño pero sincero homenaje para ti Guillermo del Toro. Me inspiras a jamás darme por vencido y a que jamás dejemos de soñar, todo es posible. Así empiezo mi festejo de estos 30 años desde que agarre un aerosol con mi mano, gracias a todos los que siempre me han apoyado y me han brindado una palabra de aliento y su mano cuando mas la he necesitado , a todos los que me siguen y comparten mi obra , gracias infinitas gracias de corazón ,este mural es para todos ustedes que nos ponen en el lugar correcto , gracias universo por tantas bendiciones”, compartió el artista de neomuralismo urbano .