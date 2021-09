Guillermo del Toro prepara una serie de terror junto a Netflix

Además, “Gabinete de Curiosidades”será dirigida y escrita por Kent y Vincenzo Natali en algunos episodios individuales, que ha sido retitulada “Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight”.

El “Gabinete de Curiosidades” de Guillermo del Toro estará compuesto por ocho cuentos, incluidas dos obras originales del director de “La Forma del Agua”.

Trascendió que Guillermo fue quien eligió a los directores personalmente para el proyecto junto a Netflix.

Hay que recordar que este no es el único proyecto a cargo de Guillermo del Toro para Netflix, pues el director tapatío está trabajando en una película en stop-motion de “Pinocho”, y recinetemente estrenó “Trollhunters: Rise of the Titans” en el servicio.

Además, Guillermo estrenará próximamente en cines la película “Nightmare Alley”, protagonizada por Bradley Cooper.