Guillermo del Toro hizo historia en los Oscar 2023, al convertirse en la primera persona en la historia de los premios en ganar estatuillas en tres categorías distintas: por Mejor Película, Mejor Director y Mejor Película de Animación.

Y es que el director Mexicano es favorito de muchos, no solo por sus películas como sino por su carisma y conexión con el público, lo que incluso le hizo ganar un récord en el festival de Cannes de 2006 con su película ‘El Laberinto del Fauno’, al recibir la ovación más larga de la historia, 22 minutos de aplausos, algo que sin duda alguna es de admirarse.

Reconocido por transitar esa particular frontera entre el horror y la fantasía, Del Toro afirmó que por ser mexicano, logra un balance para ver la oscuridad del ser humano y convertirla en historias de terror y fantasía, y al mismo tiempo ser una persona alegre y amorosa.

“Soy mexicano. Nadie ama más la vida que los mexicanos porque somos muy conscientes de la muerte”, afirmó Del Toro en aquel 2018 ante la pregunta de la prensa.

Y tal vez esta sea la mejor definición sobre el director de 58 años, nacido en Guadalajara, que en esta temporada de galardones logró el Oscar, el Globo de Oro y el Bafta a la mejor película animada gracias a su mágica versión del relato italiano “Pinocho”.

Es esta edición de los Oscar, la película hecha con la técnica de “stop-motion” ganó Mejor Película Animada derrotando a las producciones de Disney y Pixar (que han reinado en esta categoría en los últimos 20 años) como “El gato con botas: El último deseo”, Marcel the Shell with Shoes On y Turning Red.