Guillermo del Toro recibe ovación de pie en Cannes y arremete contra la IA

Guillermo del Toro regresó al Festival de Cannes 20 años después de presentar El laberinto del fauno en competición, esta vez para mostrar una nueva restauración en 4K de la película supervisada por él mismo a partir del negativo original en 35mm.

El cineasta mexicano fue recibido con varios minutos de aplausos al subir al escenario, en el marco de la sección Cannes Classics.

“Hace 20 años, hacer esta película fue como ir en contra de todo, todo el tiempo”, declaró Del Toro ante el público del festival, según recogió Variety.

“Fue la segunda peor experiencia de mi vida como cineasta. La primera fue Mimic con los Weinstein. Eso fue horrible”.

La producción estuvo plagada de obstáculos desde el inicio. El director recordó que la preproducción fue “muy difícil”, que nadie quería financiar el proyecto y que durante el rodaje “todo lo que podía salir mal, salió mal”.

Las complicaciones no cesaron en la posproducción, que calificó de “igualmente difícil”.

Del Toro también rememoró la agitada llegada a Cannes en 2006, cuando alcanzó el festival “justo a tiempo” con la copia del filme.

La ovación que recibió entonces —un récord de 22 minutos que aún se mantiene— le resultó desconcertante.

“Es lo que tardas en ir de tu oficina a tu casa. Fue muy extraño porque, a pesar de mi gran figura, no estoy acostumbrado a la adulación. Me cuesta mucho recibir amor”.

Fue el también director Alfonso Cuarón, presente en el pasillo aquella noche, quien le instó: “Déjalo entrar. Deja que el amor entre”.

El regreso a Cannes llevó al cineasta a reflexionar sobre el momento que atraviesa el mundo del arte.

“Desafortunadamente, estamos en tiempos que hacen esta película más pertinente que nunca, porque nos dicen que todo es inútil resistirlo, que el arte puede hacerse con una maldita aplicación, y nos enfrentamos a cosas tan formidables”, afirmó Del Toro.

Con El laberinto del fauno como telón de fondo, el director trazó un paralelismo entre la protagonista del filme y el papel del artista ante la adversidad: “Sí podemos dejar una huella, sí podemos poner nuestra fe contra nuestra fe y nuestra fuerza contra nuestra fuerza, hay esperanza”.

Y cerró con una advertencia: “Lo último que podemos hacer es ceder a una de las dos fuerzas: podemos ceder al amor o podemos ceder al miedo. Nunca, nunca, nunca cedan al miedo”.

Sobre la película

El filme sigue a Ofelia, una niña que huye de los horrores de la España franquista de 1944 adentrándose en un mundo de fantasía donde conoce a un fauno misterioso y se enfrenta a criaturas peligrosas.

El reparto original incluyó a Ivana Baquero en el papel protagonista, junto a Doug Jones, Maribel Verdú y Sergi López. En su estreno en 2006, la película recaudó 83 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo seis nominaciones al Oscar, con tres estatuillas en las categorías de dirección de arte, fotografía y maquillaje.