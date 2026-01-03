Guillermo del Toro y Diego Luna buscan el Globo de Oro

La temporada de premios entra en una de sus etapas más relevantes con la edición número 82 de los Globos de Oro, un evento que vuelve a colocar al talento mexicano en el foco de la conversación internacional.

Diego Luna y Guillermo del Toro figuran entre los nominados a los reconocimientos más importantes de la industria, tanto en televisión como en cine, dentro de una selección que refleja la diversidad de propuestas y la amplitud de miradas que marcaron el último año audiovisual.

Los Globos de Oro 2026 se celebrarán el domingo 11 de enero de 2026. La cobertura comenzará con la alfombra roja a partir de las 16:00 horas, mientras que la ceremonia de premiación dará inicio a las 18:00 horas, de Sinaloa.

La transmisión en vivo estará disponible a través del canal TNT para quienes cuenten con televisión de paga. También se podrá seguir el evento mediante la plataforma de streaming HBO Max, que ofrecerá la señal en tiempo real.

La información, retomada por Infobae, fue dada a conocer por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), organizadora del galardón.

Diego Luna fue nominado a Mejor Actor en Televisión – Drama por su interpretación de Cassian Andor en la serie Andor, producción del universo Star Wars. Esta es la tercera ocasión consecutiva en la que el actor mexicano aparece en la lista de nominados, un dato que confirma su permanencia en proyectos de alcance global y su presencia constante en producciones de alto perfil, de acuerdo con elimparcial.com.

En esta categoría, Luna compite con Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Mark Ruffalo (Task), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt), una terna que reúne a figuras consolidadas de la televisión internacional.

Uno de los anuncios que más atención generó fue la nominación múltiple de Frankenstein, la nueva adaptación de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley. La película obtuvo reconocimientos clave que la colocan como uno de los títulos más visibles de la edición.

El filme compite en las categorías de Mejor Película de Drama, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi), Mejor Banda Sonora Original y Mejor Actor en Película de Drama (Oscar Isaac). La propuesta fue señalada por la crítica especializada por su enfoque visual y narrativo, así como por el tratamiento emocional de la historia.

La presencia de Frankenstein en estas categorías también abre la conversación sobre su posible camino rumbo a los Premios Oscar del próximo año.

Además de Frankenstein, otras producciones que compiten por Mejor Película de Drama son Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners. En el rubro de Mejor Director, Guillermo del Toro comparte nominación con Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Jafar Panahi, Joachim Trier y Chloé Zhao.

La lista refleja la amplitud de la oferta cinematográfica y televisiva del año, un factor que ha sido destacado por la propia prensa extranjera al momento de conformar las ternas finales.