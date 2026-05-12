Guillermo del Toro y Diego Luna representan a México en Cannes

Guillermo del Toro y Diego Luna encabezarán la nutrida delegación mexicana que este año participará en la 79 edición del Festival de Cannes, el festival más prestigioso y glamoroso del mundo, que comienza este martes en el balneario de la Costa Azul francesa.

Dieciséis años más tarde de estrenar Abel, su ópera prima como director, Diego Luna, un habitual del festival cinematográfico, regresa con la “cachucha” de director.

El actor, productor y realizador presentará el miércoles 14 de mayo, fuera de competencia, Ceniza en la boca, su quinto largometraje como director de documentales y películas de ficción.

La cinta cuenta la historia de una pareja de hermanos que viajan a Madrid para reunirse con su mamá, que trabaja de manera irregular en la capital española.

Dos de las actrices del filme, Adriana Paz, galardonada en Cannes como mejor intérprete femenina en 2024, y Anna Díaz viajarán a la ciudad anfitriona para participar en el estreno.

En la edición de este año se espera también la presencia de la actriz Marina de Tavira, como intérprete de Siempre soy tu animal materno, la primera película de Costa Rica elegida por los organizadores en toda su historia para su selección oficial.

En el famoso festival cinematográfico también se espera al actor mexicano Diego Calva, quien participa en dos películas que se presentarán en el festival Club Kid y Her Private Hell.

Y también podría aparecer por la Costa Azul el actor Gael García Bernal por su papel en la película The end of it, de la directora española María Martínez Bayona, también seleccionada fuera de competencia.

Del Toro, 20 aniversario

Tras su masterclass del año pasado, el gran director tapatío Guillermo del Toro vuelve este año a la capital del cine internacional con motivo del vigésimo aniversario del estreno en el festival galo de El laberinto del fauno.

El festival considera que la película ya es un clásico del cine mundial y la ha incluido en Cannes Classics, la sección del certamen dedicada a la celebración del patrimonio cinematográfico global.

En la edición de 2006, la película conmocionó al festival en su estreno en el Gran Teatro Lumiére del Palacio de Festival de Cannes, que le dedicó la considerada como la ovación más larga de toda su historia.

Los espectadores permanecieron más de 20 minutos parados aplaudiendo sin parar.

Una versión restaurada de la película, ambientada en la Guerra civil española, será estrenada en la jornada inaugural del certamen este martes 12 de mayo, antes incluso que la gala de inauguración, con la presencia de Guillermo del Toro.

Cine mexicano vuelve a la competencia

En esta edición, el cine mexicano vuelve tener una película en competencia tras su ausencia el año anterior. Se trata de Seis meses en el edificio rosa con azul, el primer largometraje de ficción del cineasta mexicano Bruno Santamaría Razo.

La película fue seleccionada por la Semana de la Crítica, la sección paralela del festival dedicada a los nuevos talentos que proyecta exclusivamente óperas primas o segundas películas.

La sección significa mucho para el cine mexicano porque impulsó la carrera de Guillermo del Toro, que ganó su gran premio con Cronos, en 1993, y de Alejandro González Iñárritu que la ganó con Amores Perros en el año 2000.

Hacía muchos años, desde 2007, con Párpados azules de Ernesto Contreras, que la Semana de la Crítica no elegía ninguna película mexicana para su competencia oficial.

La “Semana” es también desde hace más de 20 años el escenario de una sesión especial de cortometrajes mexicanos que organiza el Festival Internacional de cine de Morelia.

Y este año se continuará la tradición con la proyección de cuatro cortometrajes mexicanos que fueron parte de la Selección Oficial de la 23ª edición del FICM.

La 79 edición del festival Internacional de cine de Cannes, en la que compiten 22 películas por la Palma de Oro, comienza este martes 12 de mayo y concluirá el próximo sábado 23 de mayo con el anuncio del palmarés de premios.