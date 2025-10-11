Guillermo del Toro y Netflix fundan un nuevo estudio de animación en stop motion

Guillermo del Toro y Netflix anunciaron la creación de un nuevo estudio de animación en stop motion que tendrá sede en París, dentro de la reconocida escuela Gobelins, una de las instituciones más prestigiosas en el mundo de la animación.

El proyecto busca convertirse en un centro de innovación, aprendizaje y experimentación para jóvenes creadores interesados en el arte del stop motion, técnica que del Toro ha defendido a lo largo de su carrera.

“Ese estudio/laboratorio estará creado con talento mexicano y Latinoamericano para vincular ambos países”, escribió Del Toro en sus redes sociales.

“Y ofrecerá por una década estudios sin costo a un animador Mexicano por ciclo escolar”.

Antes, durante una charla con un grupo de periodistas en Gobelins, el director explicó que la iniciativa busca ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de aprender, colaborar e innovar dentro de un entorno creativo que promueva la exploración artística.

“El proyecto permitirá a los artistas de animación más jóvenes aprender, colaborar, innovar y llevar al límite el arte del stop motion”, dijo del Toro.

El cineasta destacó que el stop motion es una forma de arte “a prueba de modas”, y una manera de mantener vivo el trabajo manual y la creatividad humana frente al avance de la inteligencia artificial.

Del Toro, conocido por su postura firme ante el uso de IA en el arte, señaló recientemente que prefiere preservar la imperfección humana que hace única cada creación.