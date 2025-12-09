$!Guillermo Orrante: Quiere ser parte de la historia del Carnaval

Todos los años ha estado involucrado de alguna manera u otra en el Carnaval, Guillermo Orrante ha sido parte de los equipos de campañas de varias soberanas del Carnaval, incluso ha sido pieza clave en su preparación, pero este año le toca a él buscar la corona de Rey de la Alegría.

“El Orrante”, como lo conocen sus amigos más cercanos, tuvo detrás del triunfo de Reinas como Rocío Uribe, Alexa Méndez, Libia Gavica y Carolina Pérez; incluso, fue parte del equipo de campaña de María Paula Velarde, Reina Infantil del Carnaval 2024, pero su verdadera sueño era que su nombre también estuviera escrito en el libro del Carnaval.

Por esta razón, Guillermo se empezó a prepararse desde hace un par de años, para llegar a esta contienda fuerte, pues sabe que es una competencia difícil, y que los otros tres candidatos también buscan la corona.

“Yo tengo algunos años preparándome, sabía que para poder inscribirme tenía que tener un colchón (de dinero) para empezar, y luego trabajar para reunir la mayor cantidad de dinero posible, y ser el ganador de esa corona. Se vienen muchas actividades, y son diferentes estoy seguro que la gente se va a sorprender”, dijo Guillermo en entrevista para Noroeste.

Además de que su círculo de amistades está lleno de Reinas, Guillermo también es amigo cercano de algunos reyes del Carnaval, como Paco Vazga, Tulio Martínez y Víctor Quiroz, pero su conexión más cercana es con Bernardo Camacho, Rey del Carnaval de Mazatlán del 2016.

“Mi conexión más fuerte es con Bernardo Camacho, porque además de ser mi amigo es mi presidente de campaña, y me recuerda mucho a un amigo que teníamos en común, nuestro ángel, Jesús Valenzuela, quien a través de sus consejos, y todo el apoyo que me dejó me acompañara en este camino”, recordó.

El candidato recordó a Jesús Valenzuela, un conocido preparador de reinas de Carnaval, y amante de esta fiesta, que falleció hace un par de años, y a quien le dedicó esta participación como Candidato a Rey.

Recalcó que su participación no es improvisada, tomó esta decisión hace más de un año y no se arrepiente, pues hasta el momento se ha llevado solo buenas experiencias, y ya espera con ansias la manifestación del próximo 11 de diciembre, que será la primera que vez que tenga contacto con el pueblo mazatleco.

“Lo sentí desde el día uno, la decisión de participar la tomé desde hace un año y medio más o menos, me programé para no tener más actividades o eventos personales, como algún viaje o compromisos, traté de quitar todo de mi agenda para dejar solo el Carnaval, yo soy fiel de la fe divina, y como dijo Fátima Bosch, “porque Dios así lo quiso, estoy aquí”, y estoy viviendo algo que sé que será para toda la vida”, explicó.

A pesar de los hechos delictivos que han encendido las alarmas en el puerto, Guillermo usó este espacio para dar un mensaje a los mazatlecos, y recordarles como el Carnaval es parte de la identidad del puerto.