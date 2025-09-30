Guns N’ Roses tendrá concierto en CDMX

La banda de hard rock estadounidense Guns N’ Roses se presentará en la Ciudad de México el sábado 8 de noviembre de 2025, como parte de su Latin American Tour 2025, en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol).

Esta fecha será el cierre oficial del tramo latinoamericano del tour, pues se espera que el país sea la última parada en el segmento regional.

Como teloneros estará el colectivo de hip hop Public Enemy, que aporta una dosis de energía política y musical distinta al cartel.

La venta de boletos se dividirá en fases, primero habrá preventa Fans Nightrain, el martes 10 de junio; luego Preventa HSBC con tarjetas de crédito, el miércoles 11 de junio; posteriormente Preventa HSBC, con débito y crédito, jueves 12 de junio.

La venta general será el viernes 13 de junio a través de Ticketmaster México y taquillas oficiales.

Aunque los precios oficiales aún no se confirmaban al momento del anuncio, se sabe que habrá distintos rangos de costo para adaptarse a varios públicos.

En Ticketmaster ya figura la fecha del evento: 8 de noviembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Desde su primera incursión en México en 1992, Guns N’ Roses ha forjado una relación casi simbiótica con el público mexicano. Aquella presentación fue parte de la gira Use Your Illusion, en la que interpretaron himnos como “Welcome to the Jungle”, “Patience” y covers como “Knockin’ On Heaven’s Door”, de acuerdo con vanguardia.com.

Al año siguiente regresaron con un tour que incluyó no solo Ciudad de México, sino también Guadalajara y Monterrey.

Tras un largo hiato, la banda (o versiones de ella) volvió a México en 2011. En 2016, la reunión de Axl Rose, Slash y Duff McKagan fue recibida con gran expectativa: ese año pisaron México por primera vez con la alineación clásica tras décadas de ausencia colectiva.

Una visita reciente fue en 2022, cuando Guns N’ Roses recorrió varias ciudades mexicanas como CDMX, Guadalajara, Mérida y Monterrey. Durante esa gira hubo críticas sobre la logística: se reportaron fallos de producción y caos en la entrada, con asistentes que no lograron ver el espectáculo completo.