Gunther en ‘Friends’ revela su dura batalla contra un avanzado cáncer

El actor James Michael Tyler, mundialmente conocido por dar vida a Gunther en la comedia “Friends”, ha anunciado este lunes durante una entrevista en el programa Today de la cadena NBC que está luchando contra un cáncer de próstata que se encuentra en estadio cuatro.

De acuerdo al portal Infobae, el actor de 59 años contó que la enfermedad le fue diagnosticada en el año 2018 y que, desde entonces, se ha extendido a los huesos y la columna vertebral, lo que provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

“Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado”, explicó en la televisión estadounidense. Hasta ese momento, el actor únicamente recibía una terapia hormonal pero, con el tiempo, la situación empeoró.

“Funcionó de maravilla durante aproximadamente un año”, lo que le permitió poder seguir con su vida con normalidad.

“Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular“.