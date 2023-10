MAZATLÁN._ El compositor sinaloense, Gussy Lau, aseguró que la comunicación con Angela Aguilar, su padre Pepe Aguilar y el resto de la familia es nula, pese a que existe un contrato vigente que termina hasta mayo del 2024.

“Problemas no ha habido, no ha habido de hecho comunicación, desde hace año y medio más o menos, desde marzo o abril del año pasado”, declaró el compositor ante Noroeste y otros medios de comunicación.

“Tengo el contrato porque se firmó pero en año y medio no hemos hablado una sola palabra, básicamente estamos esperando a que termine el contrato”, agregó.

Al surgir el escándalo de las fotos filtradas de su ex novia Ángela Aguilar, con quién tuvo una relación de tres meses, comentó que sabía que el trabajo no sería igual por lo que trató de culminar el contrato, pero no se dieron los términos.

Ante la situación, en su momento decidió que lo más sano era esperar la vigencia del contrato.

Al cuestionarlo sobre si extrañaba la relación tan cercana que tenía con la familia Aguilar, Gussy dijo agradecer lo que tiene actualmente y decidió soltar el pasado.

“Agradezco lo que tengo, las cosas pasan por algo y no me quiero cuestionar, no me gusta mucho voltear al pasado, siento que si sigues arrastrando eso no avanzas, te pesa mucho en la espalda”, afirmó.

“Realmente no he estado así al pendiente de la música nueva que ha sacado, entonces desconozco la verdad”, no dudo en responder al preguntar su opinión sobre la carrera de su ex novia.

En su momento tuvo una plática con el padre de Ángela, sin embargo decidió reservarse los detalles de la conversación y dijo entender la postura de Pepe ante la relación.

“Es su papá imagínate, yo también trato de ponerme en su lugar que a lo mejor si hubiera sido su hermano o su familiar, imagínate que un familiar tuyo sufra por ‘x’ o por ‘y’, cualquier cosa y más las redes ya ven que son muy agresivas a veces”.

“La gente se deja ir con todo, muchas veces la gente opina desde la ignorancia porque ni siquiera saben lo que pasa, porque para opinar nomás agarras tu celular y escribes”, precisó.

El compositor oriundo de Mocorito, Sinaloa, se encuentra en Mazatlán siendo parte de los organizadores de la Master Class “De compositor a compositor”, al lado de Geovani Cabrera, Nathan Galante y Horacio Palencia.