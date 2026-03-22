Gwyneth Paltrow se autoproclama ‘una de las primeras nepo babies’ de Hollywood

Gwyneth Paltrow reconoció con humor su privilegiada posición en Hollywood al recibir un galardón en una ceremonia celebrada en Nueva York.

La ganadora del Oscar fue homenajeada el viernes 20 de marzo en la ceremonia Muse Awards de New York Women in Film & Television, donde abordó abiertamente su condición de “nepo baby”, término popular que alude a los hijos de figuras influyentes de la industria del entretenimiento que se benefician de esas conexiones para impulsar sus carreras.

“Tuve una suerte extraordinaria al recibir oportunidades desde temprano, probablemente en parte porque soy una de las primeras nepo babies”, declaró Paltrow ante el público presente, según recogió la revista People.

Sin embargo, la actriz —hija de la también estrella Blythe Danner y del productor y director Bruce Paltrow— aclaró que esa ventaja no le allanó completamente el camino.

“Estaría mintiendo si dijera que eso dejó mi camino despejado”, agregó durante su intervención.

La artista, que recientemente apareció en pantalla con Marty Supreme, aprovechó el discurso para reflexionar sobre los obstáculos que enfrentó como mujer en la industria.

“Hubo muchos momentos en los que la industria dejó muy en claro que se espera que las mujeres se mantengan en su lugar, que sean elegantes y discretas y, sobre todo, que sean una sola cosa. Y yo nunca he sido muy buena siendo una sola cosa”, afirmó, en alusión a su decisión de expandirse más allá de la actuación con el lanzamiento de su empresa de bienestar y estilo de vida, Goop.

Durante su intervención, Gwyneth Paltrow también dedicó palabras a su madre, Blythe Danner, de 83 años, quien se encontraba entre el público.

“Mamá, me mostraste cómo es comprometerse por completo con un oficio, ser increíblemente creativa y valiente en tus elecciones en el escenario, y conducirte con tanta gracia, incluso cuando a veces esta industria no lo hace fácil. Así que gracias”, expresó.

Además, mencionó el apoyo de su esposo, el productor de cine y televisión Brad Falchuk, de 55 años, y de su hijo Moses Martin, de 19.