Habla Christian Nodal sobre la demanda que mantiene contra su ex pareja Cazzu

“La demanda que tengo va por ahí, para que no la tengan expuesta en redes”, declaró el cantante.

Según explicó, la demanda no está relacionada con cuestiones económicas ni con la custodia de la niña, sino con la exposición de Inti en redes sociales. Nodal expresó su preocupación al respecto, señalando que no está de acuerdo con que su hija sea expuesta públicamente, detalla quien.com

Durante un breve encuentro con la prensa en México, el cantante aprovechó para aclarar algunos puntos sobre el proceso legal que enfrenta con la artista argentina.

Este tema ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, especialmente debido a los recientes cambios en la vida personal del intérprete de música regional mexicana, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar.

Christian Nodal ha vuelto a ser el centro de atención tras hablar abiertamente sobre la demanda que mantiene con su ex pareja, la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti.

Durante la conversación con los medios, también le preguntaron al cantante si imagina que su hija podría seguir los pasos de sus padres y dedicarse al mundo del espectáculo cuando crezca.

Sin embargo Nodal explicó que prefiere mantener ese tema en privado por ahora y que aún está muy pequeña para saberlo. Según dijo, quiere que Inti tenga la oportunidad de decidir por sí misma qué quiere hacer cuando sea mayor, sin sentir presión por haber estado expuesta desde pequeña.

Al ser cuestionado el cantante declaró “Me lo estoy reservando para que lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, sea 100 por ciento su decisión. Estoy procurando que esté lo menos expuesta posible en redes” resaltando que lo más importante es que su hija pueda tener una vida normal y que más adelante sea ella quien decida si quiere o no formar parte del mundo público.

La relación entre Christian Nodal y Cazzu terminó poco después del nacimiento de su hija Inti en 2023. Desde entonces, ambos han continuado con sus carreras musicales, pero también han surgido varios comentarios públicos sobre su relación como padres.

En entrevistas recientes, Cazzu mencionó que no considera completamente justo el acuerdo económico que tienen respecto a la manutención de la niña, ya que los gastos de la menor pueden ser bastante altos, en una entrevista reciente la cantante mencionó.

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo” y también ha comentado que el cantante no convive con su hija tan seguido como ella quisiera.

A pesar de estos desacuerdos, Nodal ha enfatizado que su prioridad es el bienestar de Inti. No obstante, el principal conflicto entre ellos radica en que el cantante insiste en protegerla del escrutinio público, asegurando que su objetivo es que la pequeña crezca lejos de la presión mediática que suele rodear a las familias de artistas.

Por otro lado, Cazzu ha adoptado una postura más abierta y no teme compartir momentos de la pequeña Inti en redes sociales con frecuencia.