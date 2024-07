El actor estadounidense Eric Dane reveló detalles desconocidos sobre su salida de la popular serie de televisión Grey’s Anatomy.

Al participar en el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, explicó que su partida no fue de carácter voluntario. “Creo que fui despedido”, confesó.

El intérprete estadounidense señaló que su salida se produjo, en parte, debido a los altos costos que representaba para la cadena ABC, pero que, en definitiva, su alcoholismo no ayudó en medio de la situación crítica.

Dane, quien dio vida al Doctor Mark Sloan, señaló que su adicción a las drogas y el alcohol no fue la razón principal de su salida.

“Estaba luchando contra la adicción. No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó”, admitió.

Aseguró que otros factores financieros fueron más determinantes en su destino en la serie.

“Empezaba a ser, como la mayoría de los actores que han pasado mucho tiempo en la serie, muy costoso para la cadena”.

Mencionó que el éxito de la ficción podría continuar independientemente de quien permaneciera en el elenco, siempre y cuando mantuvieran a la protagonista principal.

“Mientras tengan a su Grey, estaban bien”, aseguró.