Apple TV presentó el primer tráiler del documental Selena Gomez: My Mind & Me, el cual ha conmovido a cientos de fans de la actriz y cantante.

My mind & Me es el documental en donde Selena Gomez habla sobre una de las etapas más difíciles de su vida y no, no tiene nada que ver con su ex novio Justin Bieber, pues es bien sabido que la cantante de Hands To Myself padece una complicada enfermedad que la ha hecho detener sus giras más de una vez, publicó sensacine.com