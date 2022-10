Una nueva película de Tarzán está en camino, pero aparentemente esta producción no será igual a las apuestas anteriores inspiradas en el personaje creado por Edgar Rice Burroughs.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, aunque Sony Pictures recientemente adquirió los derechos de Tarzán y puede realizar proyectos para la pantalla con el personaje, el objetivo del estudio sería concretar una producción renovada de Tarzán.

La historia de Tarzán, el heredero de la familia Greystoke que se crió con los monos antes de enamorarse de Jane y experimentar todo tipo de ambivalencias con nuestra civilización, llegó en 1912 y rápidamente suscitaron el interés del cine.

Su fama cinematográfica se extendió a lo largo de los años 30 y 40, aunque desde entonces y de forma esporádica haya regresado el interés por su figura.

Según The Hollywood Reporter Sony quiere hacer una “reinvención total” de Tarzán aunque se desconocen más detalles pues el proyecto aún no está en marcha formalmente .

Pero claro no es difícil imaginar que Sony tendrá que poner algo nuevo sobre la mesa para su versión de Tarzán considerando que no solo se han hecho varias películas sobre el personaje, sino que muchos de los temas que están en los relatos originales no se pueden llegar y traducir a la pantalla en el contexto actual.