Hace historia Bad Bunny al ganar el máximo galardón de los Grammy 2026

La música latina vive un momento histórico dentro de los premios Grammy, por primera vez se le reconoce con el máximo galardón, el Mejor Álbum del Año, a una producción completamente en español: Debí Tirar más Fotos, del puertorriqueño Bad Bunny.

El cantante Harry Styles, que ganó en esta categoría en 2023, fue el encargado de anunciar el ganador al ‘Álbum del Año’. Al escuchar su nombre como ganador de la categoría principal, Bad Bunny se mostró muy sorprendido pero sobre todo conmovido. Durante unos segundos se mantuvo sentado, cubriéndose los ojos con las manos tratando de contener las lágrimas ante este importante logro en su carrera.

Al recibir el premio de manos del ex One Direction, el astro boricua decidió iniciar su discurso en español, para dedicar su triunfo a su natal Puerto Rico.

Bad Bunny se llevó tres premios Grammy esta noche, incluyendo ‘Mejor Álbum Urbano’ y Mejor Performance de Música Global por su canción ‘EoO’.

DTmF es uno de los trabajos más destacados de la carrera del intérprete, que, tras recibir el premio, dejó un mensaje dirigido a sus fanáticos: “No hay nada que no podamos lograr”.

Además, el artista tuvo a fuertes contendientes en la categoría, a Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve menciones, seguido por Lady Gaga con siete y otros artistas como Sabrina Carpenter y Leon Thomas con seis cada uno.