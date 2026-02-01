Hace historia Bad Bunny al ganar el máximo galardón de los Grammy 2026

La música latina vive un momento histórico dentro de los premios Grammy, por primera vez se le reconoce con el máximo galardón, el Mejor Álbum del Año, a una producción completamente en español: Debí Tirar más Fotos, del puertorriqueño Bad Bunny.
El cantante Harry Styles, que ganó en esta categoría en 2023, fue el encargado de anunciar el ganador al ‘Álbum del Año’. Al escuchar su nombre como ganador de la categoría principal, Bad Bunny se mostró muy sorprendido pero sobre todo conmovido. Durante unos segundos se mantuvo sentado, cubriéndose los ojos con las manos tratando de contener las lágrimas ante este importante logro en su carrera.
Al recibir el premio de manos del ex One Direction, el astro boricua decidió iniciar su discurso en español, para dedicar su triunfo a su natal Puerto Rico.
Bad Bunny se llevó tres premios Grammy esta noche, incluyendo ‘Mejor Álbum Urbano’ y Mejor Performance de Música Global por su canción ‘EoO’.
DTmF es uno de los trabajos más destacados de la carrera del intérprete, que, tras recibir el premio, dejó un mensaje dirigido a sus fanáticos: “No hay nada que no podamos lograr”.
Además, el artista tuvo a fuertes contendientes en la categoría, a Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve menciones, seguido por Lady Gaga con siete y otros artistas como Sabrina Carpenter y Leon Thomas con seis cada uno.
HISTORIC! Bad Bunny's “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” becomes the FIRST Spanish-language album in HISTORY to win “Album of the Year” at the Grammys. #GRAMMYspic.twitter.com/p6iRkIPuEi— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny)
Lady Gaga gana el Grammy a Mejor Álbum de pop vocal
Lady Gaga se lleva la estatuilla del Grammy 2026 por su álbum ‘Mayhem, el cual lanzó en marzo de 2025. Es el sexto trabajo de su carrera. Otras nominadas fueron Miley Cirus, Sabrina Carpenter y Justin Bieber.
Mejor interpretación de pop vocal
La canción ‘Messy’ de la cantante Lola Young se llevó el Grammy 2026. Su historia es conmovedora. Se retiró de los escenarios por problemas de salud mental y retornó a la música el año pasado. Venció a las canciones de ‘Daisies’ (Justin Bieber), ‘Manchild’ (Sabrina Carpenter) y ‘Disease’ (Lady Gaga), quienes también fueron nominadas.
Billie Eilish gana el Grammy a Mejor Canción del año
En una de las categorías más importantes, Billie Eilish se impuso en la categoría de Mejor Canción del Año gracias a su éxito ‘Wildflower’. Derrotó a los hits como DTMF (Bad Bunny), Golden (Las guerreras Kpop), Manchild (Sabrina Carpenter) y Luther (Kendrick Lamar).
Entregan a Pharrell Williams el Premio Dr. Dre al Impacto Global
Debido a su extensa carrera como músico y productor, Pharrell Williams fue homenajeado por los Grammy 2026 con el Premio Dr. Dre al Impacto Global.
“Gracias a todos mis hermanos que creen en la música negra”, dijo el artista de 52 años.
Grammy hace homenaje a cantantes fallecidos
Los Grammy hicieron un homenaje a los artistas fallecidos durante los últimos años e hicieron un tributo a Ozzy Osbourne, exvocalista de Black Sabatt. Tocaron en vivo Slash, Duff McKagan y Andrew Watt. También homenajearon a D’ Angelo, músico fallecido el 2025.
La 68ª edición de los premios Grammy tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este domingo 1 de febrero de 2026, donde se dieron cita las mayores estrellas de la música en una gala llena de presentaciones en vivo y momentos memorables.
🥹 Bad Bunny crying during Lola Young’s “Messy” performance. #GRAMMYs pic.twitter.com/FNJOzE1hho— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny)
