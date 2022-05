$!Hace Julio Preciado un homenaje a su compadre, Juan Gabriel

Una vez terminada la presentación, Julio dio una breve entrevista para Noroeste desde su camerino, ahí, explicó que el show no estaba planeado para ser un homenaje a su compadre, pero al elegir las canciones que no podían faltar resultó ser así.

Aunque la presentación de Julio Preciado junto a Banda El Recodo no estaba planeada como un tributo a Juan Gabriel así resultó, pues son varias las canciones del fallecido intérprete las que interpretan.

La participación de Julio Preciado arranca precisamente con Me nace del corazón, tema con el que el público se encendió, pero además sonaron temas como Te lo pido por favor, Te voy a olvidar, La diferencia, Si quieres y Mi fracaso.

“No estaba planeado, pero si nos vamos a mis inicios con Banda El Recodo casi en cada disco metíamos un tema de él, cuando viene el tributo (A Juan Gabriel) ya fue la cúspide de todos lo que habíamos hecho antes, así que hay muchos temas grabados por Banda El Recodo en la voz de Julio Preciado y que quedaron muy marcados. No estaba planeado, pero está resultando así, pero a la vez es un pequeño homenaje a mi compadre”, dijo Julio Preciado grabando a su compadre.

El cantante explicó que no estaba preparado para el revuelo que causó este reencuentro con Banda El Recodo, y ahora se viene toda un gira con fechas en lo que resta del año y hasta febrero del 2023.

“No estaba preparando, estaba preparado para un reencuentro sí, pero no sabía hasta qué grado se iba a proyectar esto, la verdad es que me asusta un poquito por mi capacidad, no tengo 20 años, tengo 55 años a mucha honra, creo que Poncho está en el mismo canal mío, y siento que va a tratar de dosificar mucho mi trabajo” dijo.

Además agradeció la aceptación que tuvieron ambos shows que aparecieron en Guadalajara, pues dijo que se notó que al público le gustó “Desde el primer concierto que estuvimos aquí, el 1 de abril, me gustaría volver a Guadalajara, pero en un masivo (evento) , me gustaría hacer lo que hicimos por ejemplo en el Río Nilo, hace 25 ó 26 años”.

En cuanto a si se hará algo en Mazatlán, dijo que “Yo pienso que tienen pensado hacer algo (en Mazatlán) yo no quiero adelantarme, yo lo que les digo es que yo no soy la empresa, la empresa es Banda El Recodo, yo soy el invitado”.

También gradeció a Chuyita Lizárraga, quien estuvo presente en el concierto, todo el apoyo que le brindó en sus inicios, pues dijo desde que estaba don Cruz Lizárraga con vida ella era quien “movía todos los hilos de la empresa”.