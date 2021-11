Halle Berry debuta como directora en ‘Herida’, una película que le dejó dos costillas rotas

“Estoy en mi mejor momento cuando tengo que trabajar duro y cuando me enfrento a desafíos”, también dijo a la revista Women’s Health. “Tener la edad que tengo y llevar mi cuerpo al límite me recordó que la edad es solo un número. Podemos controlar cómo nos definimos, y nunca he estado más saludable y sentido más fuerte [que ahora]. Esta película me ayudó a darme cuenta de eso”.

La artista también agregó: “Uno de los mayores cumplidos que recibí en todo el proceso fue cuando estábamos filmando escenas y el árbitro habló de las peleas de Valentina en la vida real dijo: ‘¡Esa última toma, pensé que estaba viendo una pelea real de Valentina!’. Y para mí, ese fue el momento en que todo este entrenamiento, todo este trabajo, tener una verdadera luchadora, valió la pena”.