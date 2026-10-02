Halle Berry es demandada por su ex, tras supuesto maltrato a su hijo

El actor también sostuvo que no se trató de un episodio aislado y denunció presuntos incidentes anteriores de agresiones físicas, verbales y emocionales. Estas afirmaciones forman parte de su solicitud judicial y no constituyen, por sí mismas, una determinación de culpabilidad.

De acuerdo con documentos judiciales, Martínez señaló que el supuesto incidente ocurrió el 26 de septiembre de 2026. En su declaración, aseguró que Berry sujetó a su hijo por el cuello y lo habría asfixiado durante una discusión.

Halle Berry enfrenta un nuevo conflicto legal con su exmarido, el actor francés Olivier Martínez . El intérprete solicitó la custodia exclusiva de Maceo, el hijo que tienen en común, y presentó una petición para obtener una orden de restricción temporal contra la actriz, a quien acusa de haber agredido físicamente al menor.

Según la versión presentada por Martínez ante el tribunal, la discusión del 26 de septiembre escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico. El actor afirmó que Halle Berry sujetó a Maceo por el cuello y lo habría asfixiado, señala quien.com

En los documentos también describió otros episodios que, según él, habrían ocurrido durante los últimos años. Entre sus señalamientos incluyó presuntas agresiones físicas y comentarios que considera parte de un patrón de maltrato verbal y emocional.

El actor pidió que se le conceda la custodia exclusiva de su hijo y solicitó medidas para limitar el contacto de Berry con el menor mientras se resuelve el conflicto legal. La petición se produce en medio de una relación de coparentalidad que ya había tenido desacuerdos ante la justicia.

La actriz, ganadora del Oscar por Monster’s Ball, rechazó los señalamientos a través de su abogado. En declaraciones recogidas por medios estadounidenses, su representante calificó la presentación judicial de Martínez como una acción que no resulta inesperada y aseguró que Berry continuará defendiendo lo que considera mejor para su hijo.

La respuesta de la actriz es importante en un caso en el que las versiones de ambos padres son contrapuestas. Hasta el momento, las acusaciones presentadas por Martínez no deben interpretarse como hechos acreditados por una sentencia.

El caso tuvo un nuevo giro después de que un juez de Los Ángeles concediera una orden de restricción temporal solicitada por Martínez. La medida limita provisionalmente el contacto de Berry con su hijo, aunque contempla visitas bajo las condiciones establecidas por el tribunal.

De acuerdo con la información difundida por EFE, las restricciones permanecerán vigentes mientras se espera una nueva audiencia en la que se determinará si la orden debe levantarse o mantenerse. La situación es provisional y forma parte del procedimiento judicial en curso.