Harán documental de Taylor Swift y el atentado terrorista en Viena

Un nuevo documental reconstruirá el plan de atentado terrorista que obligó a cancelar los conciertos de Taylor Swift en Viena durante agosto de 2024. La producción revelará la operación de inteligencia que evitó una tragedia y la reacción de los seguidores.

Los conciertos de Taylor Swift en Viena, Austria, estuvieron cerca de convertirse en escenario de una tragedia. En agosto de 2024, autoridades descubrieron un plan terrorista contra los asistentes de The Eras Tour, cancelando las tres presentaciones programadas en la ciudad.

La producción, titulada Taylor Swift Wien, abordará uno de los momentos más tensos de la gira mundial de la cantante. Andreas Pichler y Veronika Kaserer codirigen el proyecto, con participación de las productoras Beetz Brothers Film de Alemania y Markand Media Film de Austria.

Según los realizadores, el documental mostrará cómo los servicios de inteligencia lograron detectar la amenaza, evitando un posible ataque que habría puesto en peligro a miles de personas. Esta recreación se basará en testimonios y una reconstrucción detallada de los acontecimientos.

El proyecto no solo se centrará en la detección del plan terrorista, sino también en las consecuencias emocionales de la cancelación. Abordará el impacto en los seguidores de la cantante, muchos de los cuales habían viajado desde distintas partes del mundo para asistir a los espectáculos.

Un eje central de la historia será el seguimiento de tres mujeres que experimentaron de cerca la situación. Ellas, después de la cancelación, organizaron espacios de apoyo psicológico para otros fans. El documental explorará la búsqueda de respuestas y el acercamiento con las autoridades austriacas por parte de esta comunidad.

Otro aspecto clave que abordará la producción es la investigación sobre la radicalización de jóvenes a través de internet y las redes sociales. Asimismo, se destacará el papel que desempeñaron los servicios de inteligencia de diferentes países para detectar el peligro de manera oportuna.

La intención de los realizadores es presentar tanto el trabajo de las autoridades como la experiencia de quienes se encontraban en Viena. Buscarán reflejar la incertidumbre que enfrentaron los asistentes al no saber qué tan cerca estuvieron de una tragedia inminente.

Taylor Swift tenía programadas tres presentaciones de The Eras Tour en el estadio Ernst Happel de Viena. Los conciertos estaban previstos para los días 8, 9 y 10 de agosto de 2024. Sin embargo, el 7 de agosto, los organizadores anunciaron la cancelación por la amenaza terrorista.

La investigación identificó a un joven de 19 años como el principal sospechoso de planear un ataque. De acuerdo con las autoridades, el objetivo era atentar contra los asistentes durante alguno de los conciertos, utilizando explosivos y otras armas. El plan estaba inspirado en el Estado Islámico.

La amenaza fue detectada antes de que se llevaran a cabo las presentaciones gracias a la información compartida por servicios de inteligencia extranjeros. Entre ellos, los de Estados Unidos contribuyeron a que las autoridades austriacas actuaran rápidamente para impedir el atentado.

La cancelación tomó por sorpresa a miles de seguidores que ya se encontraban en la ciudad. Algunos se reunieron en las calles para intercambiar pulseras de amistad, cantar las canciones de Taylor Swift y brindarse apoyo mutuo tras perder la oportunidad de asistir a los conciertos.

El documental Taylor Swift Wien tiene contemplado su estreno en octubre de 2027 a través de ZDF, una cadena pública de televisión alemana. Posteriormente, sus responsables buscarán llevarlo a otros mercados internacionales.