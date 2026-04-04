Harán nueva serie sobre Jeffrey Epstein basada en la periodista que ayudó a exponer su red criminal

Una nueva serie sobre los crímenes del Jeffrey Epstein será la primera producción dramatizada y guionizada para televisión, y estará basada en las investigaciones de Julie K. Brown.

La miniserie está basada en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story escrito por Julie K. Brown, una periodista del Miami Herald que, a través de su investigación, reveló nuevos detalles sobre los crímenes del financiero, de acuerdo con quien.com.

Será “un relato explosivo de una periodista de investigación que expuso el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales”, señala la descripción oficial de la serie.

“El libro y la miniserie narran su incansable investigación de años de duración, que identificó a 80 víctimas, convenció a supervivientes clave para que hablaran públicamente y condujo a la detención de Epstein y Ghislaine Maxwell”.

Laura Dern, la actriz ganadora del Oscar conocida por trabajos en cine y televisión como Wild at Heart y Big Little Lies, protagonizará la historia, que desaarollará Sony Pictures Television.

Sharon Hoffman, guionista de producciones como House of Cards y Mrs. America, será la encargada de adaptar el libro a la pantalla. También fungirá como productora ejecutiva y co-showrunner junto a la guionista y productora Eileen Myers.

Laura Dern también participará como productora ejecutiva, al igual que Julie K. Brown. Por su parte, el director Adam McKay y el productor Kevin Messick se suman a través de su productora Hyperobject Industries.

Dado el interés que ha generado el proyecto desde sus primeras etapas, se espera que pronto encuentre una plataforma para su distribución.

La periodista Julie K. Brown reveló una nueva dimensión en los delitos, lo que contribuyó a que Epstein fuera arrestado en 2019.

Tras años de trabajo, y pese a las dudas iniciales de sus editores sobre retomar una historia ya conocida, Brown publicó en 2018 una serie de tres artículos en el Miami Herald. Sus publicaciones tuvieron tal impacto que las autoridades reabrieron el caso.