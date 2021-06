La serie constará de seis episodios de una hora de dirección y actuarán Majida Issa como Diana Turbay, Cristina Umaña como Maruja Pachón, Carmen Gómez como Marina Montoya, Julieth Restrepo como Beatriz Villamizar, Juan Pablo Raba como Alberto Villamizar y Constanza Duque como Nydia Quintero.

“Hay pocas historias como Noticia De Un Secuestro, y no podríamos estar más orgullosos de llevar esta producción a las pantallas de los clientes de Amazon Prime Video en América Latina y alrededor del mundo,” expresó en un comunicado Javiera Balmaceda, quien encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina de Habla Hispana en Amazon Studios.

El título dirigido por Andres Wood, cuenta con la producción ejecutiva de María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira, Lourdes Díaz y Stuart Ford, y por el propio hijo de García Márzquez, el reconocido guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

Considerada una obra de intensidad cinematográfica, Noticia de un secuestro describe cómo Pablo Escobar —cabecilla del cartel de Medellín— secuestró en 1990 a diez conocidos colombianos para usarlos como moneda de cambio, por temor a su extradición a Estados Unidos.

Ahí narra la peligrosa prueba de los secuestrados y el drama de las negociaciones para su liberación.

También muestra el dolor de Colombia después de más cuarenta años de revolución guerrillera, sicarios, crisis económica y la narcodemocracia.

Con un lenguaje literario y rigor periodístico que evoca la “enfermedad” que afecta a su país y penetra en cada estrato social, esta obra será retratada ahora visualmente en la serie.

Otras obras de Gabriel García Márquez han sido llevadas a la pantalla, como Crónica de una muerte anunciada, El Coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, Del amor y otros demonios, entre otras.