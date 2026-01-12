Harry Styles activa el sitio web ‘webelongtogether.co’ y enciende rumores de nuevo álbum y gira mundial

El sitio web presenta un video de fondo con una multitud durante un concierto, sin texto explicativo visible. Sin embargo, en el pie de página aparece un aviso de derechos de autor de Sony Music Entertainment, lo que confirma que se trata de un proyecto oficial vinculado al equipo de Harry Styles.

El cantante británico activó una serie de señales que han desatado especulación entre sus seguidores en todo el mundo, pero el detonante fue la aparición del sitio webelongtogether.co este lunes 12 de enero , según información de fans y medios especializados que monitorean los movimientos digitales del artista y su sello discográfico, Columbia Records, bajo el grupo Sony Music Entertainment.

A casi cuatro años de inactividad, Harry Styles reactivó el sitio web ‘webelongtogether.co’, desatando rumores de nuevo álbum y gira mundial.

Al interactuar con el sitio, los usuarios son dirigidos a un registro para recibir actualizaciones de “HSHQ” (Harry Styles Headquarters) mediante mensajes de texto o WhatsApp, un método que ya ha sido utilizado por el cantante en campañas anteriores, señala elimparcial.com.

El mensaje “We belong together” no apareció por primera vez en este sitio. La frase ya había sido utilizada al final del video “FOREVER FOREVER”, publicado el 27 de diciembre de 2025 en el canal oficial de YouTube de Styles.

En ese clip, el artista interpreta una pieza instrumental al piano durante su último concierto en Reggio Emilia, Italia, sin ofrecer explicaciones adicionales. La repetición del mensaje refuerza la idea de que forma parte de una narrativa planeada.

Seguidores han documentado además la aparición de pósteres y vallas publicitarias en ciudades como Nueva York, Roma, São Paulo y otras capitales europeas.

Estos anuncios incluyen mensajes breves y sin firma directa, como: “See you very soon”, “Let the light in”, “Here we go again”, “It’s all waiting there”.

Hasta el momento, ninguno menciona explícitamente un álbum o gira, pero su diseño y sincronía han sido interpretados como parte de una campaña global.