Harry Styles canta ‘Man! I Feel Like a Woman!’ junto a Shania Twain

“Les cuento, cuando era niño y estaba en el auto junto a mi mamá, esta dama me enseñó a cantar. Ella también me enseñó que los hombres son una basura“, dijo Styles sobre Twain. Luego, mirando directamente a ella, le dijo: “Para ti, por los recuerdos que me diste junto a mi madre... estaré agradecido por siempre”.

Además Harry aprovechó para tocar por primera vez en vivo As It Was, el primer tema de su próximo disco Harry’s House con el que acaba de romper el Récord Guinness a la canción más escuchada en Spotify de un artista masculino en las primeras 24 horas de su estreno (16 millones de reproducciones). Y para sorpresa de sus fans, el artista aprovechó para estrenar dos canciones más que llevan por título, Boyfriends y Late Night Talking.