Harry Styles dedica canción inédita a Liam Payne en Nueva York

Liam Payne y Harry Styles fueron integrantes de One Direction, la banda británica que alcanzó gran popularidad mundial. Aunque el grupo se disolvió en 2016, sus miembros mantuvieron lazos. La muerte de Payne en 2024 generó consternación entre sus seguidores y en la industria musical.

El tributo tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York, al cumplirse dos años del fallecimiento de Payne. Styles explicó que compuso “What Is Enough” poco después de la muerte de su compañero en 2024 en Buenos Aires, Argentina.

Harry Styles dedicó una canción inédita a Liam Payne, su excompañero de banda, durante un concierto en Nueva York.

Styles se dirigió al público para hablar sobre la fecha. El artista de 32 años reconoció la influencia de las personas que lo acompañaron en su carrera, señalando que Payne era parte de ese grupo.

”Hace dos años, en este mismo día, perdí a uno de esos amigos”, expresó Styles a los asistentes, según reportó People. Añadió que algunas personas del público podrían haber vivido una pérdida similar.

Antes de la interpretación, Styles declaró: “Realmente, se trata de cuidarnos unos a otros. Voy a tocar una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años, si les parece bien”.

La canción, titulada “What Is Enough”, no se había presentado públicamente antes de esta actuación y Styles la interpretó en formato acústico. La presentación formó parte de la residencia de 30 conciertos que el cantante realiza en el recinto neoyorquino, como parte de su gira Together, Together.

Los versos de “What Is Enough” abordan el dolor de la pérdida y el duelo. Entre las líneas difundidas se incluyen referencias al cielo, las estrellas y una carta que el cantante escribe para después quemarla.

”No soy lo suficientemente sabio, pero te escribí una carta para quemarla y verla elevarse, como si estuvieras en el cielo”, dice un fragmento de la canción. Otro verso aborda la experiencia de despedir a un amigo: “Podría decirte lo que es enterrar amigos un miércoles por la noche, reunidos en el jardín alrededor de un fuego”.

Harry Styles durante su concierto en Nueva York.

Liam Payne, exintegrante de One Direction.

Styles interpretó un tema inédito en memoria de su amigo.