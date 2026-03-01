Harry Styles estrena por sorpresa ‘Coming Up Roses’ junto a Fred Again en Londres

Harry Styles hizo un estreno sorpresa de la canción “Coming Up Roses”, durante una presentación en vivo del productor Fred Again, en Londres, apenas días antes del lanzamiento oficial del nuevo álbum del cantante.

El evento rápidamente generó conversación en redes sociales y medios especializados, ya que muchos asistentes y usuarios interpretaron el adelanto como una “filtración”.

Sin embargo, de acuerdo con la información difundida por fuentes cercanas a la producción y asistentes al concierto, se trató de un estreno exclusivo en vivo, organizado como parte de la estrategia de lanzamiento del próximo disco de Styles, señala elimparcial.com.

La confusión comenzó cuando fragmentos del tema empezaron a circular en plataformas digitales horas después del concierto. No obstante, las fuentes coinciden en que Fred Again.. decidió presentar la canción de forma deliberada durante su show en Londres, sorprendiendo al público con una colaboración inédita.

El productor británico, conocido por sus sets dinámicos y su cercanía con la audiencia, integró el tema en una noche descrita por los asistentes como intensa y cargada de energía. La reacción fue inmediata: quienes reconocieron la voz de Styles entendieron que se trataba de material completamente nuevo.

El tema presentado lleva por nombre “Coming Up Roses” y forma parte del próximo álbum de Harry Styles, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

El lanzamiento del disco completo está programado para los primeros días de marzo, lo que refuerza la idea de que el estreno en Londres funcionó como un impulso final de expectativa antes de la llegada oficial del proyecto a plataformas digitales.

La presentación tuvo lugar en Londres, ciudad que ha sido recurrente en los recientes movimientos artísticos de ambos músicos. Para Fred Again.., Londres representa su base creativa; para Styles, uno de los puntos clave de conexión con su público europeo.

La elección del escenario no fue casual. Mostrar el tema por primera vez en un entorno íntimo, dentro de un concierto electrónico, permitió que la canción se escuchara sin el formato tradicional de lanzamiento, priorizando la experiencia en vivo y la reacción directa del público.

Con este nuevo tema, Harry Styles parece profundizar en una exploración sonora orientada al disco, línea que ya había comenzado a insinuar con adelantos previos del álbum. “Coming Up Roses” combina una estructura melódica emotiva con bases rítmicas más cercanas a la música electrónica y de pista.