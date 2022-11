Harry Styles lidera lista de los jóvenes más ricos de 2022

La notable creciente riqueza de Harry se debe al éxito de su tercer álbum de estudio en solitario, Harry’s House, que estuvo seis semanas en lo más alto de las listas del Reino Unido, así como el tema principal, As It Was, que encabezó la lista Billboard de Estados Unidos durante 15 semanas.

Pero eso no es todo, pues la carrera de actor de la ex estrella de One Direction continúa fortaleciéndose con papeles principales en 2022 en Don’t Worry Darling y My Policeman, mientras que tiene lucrativos acuerdos de patrocinio con Gucci y gamas de productos para el cuidado de la piel y esmaltes de uñas.