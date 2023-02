. @sanbenito said it best: ¡Que viva la música latina! pic.twitter.com/AGeLjp9eH5

Entre los galardones más importantes se encontraron el Grammy a Rosalía al mejor álbum latino alternativo o de rock por Motomami (venciendo a Fito Páez) y el que obtuvo Viola Davis por su narración de sus memorias, Finding Me.

Taylor Swift obtuvo el premio a mejor video del año por “All Too Well (The Short Film)”, “We Don’t Talk About Bruno”, del film Encanto, se llevó el Grammy a mejor canción para una obra audiviosual y Jack Antonoff recibió el galardón al mejor productor del año.

Sorpresiva aparición de Madonna

La Reina del Pop se subió al escenario y brindó un discurso celebrando lo irreverente.

“Aprendí algo en la industria de la música: si te llaman provocador, problemático o peligroso, es que estás haciendo algo bueno, estoy acá para agradecer a los rebeldes por allanar el camino a los demás, son tan temerarios que los vemos, los escuchamos y los apreciamos”, expresó la artista, quien luego presentó a Kim Petras y Sam Smith, quienes interpretaron “Unholy”, su canción ganadora del Grammy.

A continuación, la lista de los principales ganadores del Grammy 2023

Álbum del año: Harry’s House - Harry Styles

Grabación del año: About Damn Time - Lizzo

Canción del año: Just Like That - Bonnie Raitt

Artista revelación: Samara Joy