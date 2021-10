Hayden Christensen regresa como Anakin Skywalker en la serie ‘Star Wars: Ahsoka'

Uno de los estrenos que están por llegar a Disney+ ambientados en Star Wars es Ahsoka , protagonizado por la Padawan de Anakin Skywalker, debutante en la serie animada The Clone Wars , que ha hecho acto de presencia en The Mandalorian , y que próximamente tendrá su propia serie en la plataforma digital. Esta producción vuelve a ser noticia y es que Hayden Christensen , quien interpretara a Anakin en la segunda trilogía cinematográfica, volverá a ponerse en la piel del aprendiz de Obi-Wan en una nueva ocasión.

Un nuevo regreso de Anakin

Conviene recordar que Star Wars: Ahsoka se ambientará en la misma línea temporal que The Mandalorian, lo que significa que lo más probable es que Anakin haga aparición en forma de flashbacks que pongan el contexto el pasado de su protagonista, la cual estará interpretada por Rosario Dawson. No será en absoluto la única próxima presencia de Christensen de nuevo en el universo Star Wars, y es que también estará en la serie precisamente de Obi Wan Kenobi, al que volverá a interpretar también Ewan McGregor.

“Ahsoka” tendrá así su primer papel protagonista, tras debutar en la serie de animación The Clon Wars, como decíamos antes, y no tener un recibimiento entusiasta por parte de los fans. Sin embargo, a medida que el personaje ha ido desarrollándose, este ha conseguido cierta popularidad, hasta llegar a tener su propia serie en Disney+. Además de Dawson, la serie contará con Dave Filoni como guionista, quien ha participado ya en varias producciones de Star Wars como The Bad Batch, The Mandalorian o Rebels.