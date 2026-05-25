HBO lanza nuevo teaser de la serie de Harry Potter y desata furor entre los fans

La serie será una adaptación live-action de la saga literaria de J.K. Rowlling, y cada temporada cubrirá uno de los libros originales. La primera entrega llevará por título “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” (“La Piedra Filosofal”).

HBO y Max lanzaron un nuevo avance oficial de la serie de Harry Potter, que rápidamente se hizo viral entre los fans del Wizarding World.

La producción reveló que la temporada debut contará con ocho episodios y llegará oficialmente el próximo 25 de diciembre de 2026, coincidiendo con la temporada navideña.

El nuevo adelanto presenta escenas adicionales al primero que publicaron en marzo, y ya comenzaron a generar conversación entre los seguidores de la franquicia.

Llamó la atención referencias a Ollivander, nuevas tomas de Hogwarts, así como secuencias relacionadas con el famoso deporte mágico Quidditch.

También se observan breves momentos del nuevo trío protagonista que encabezará esta reinterpretación televisiva del universo creado por J.K. Rowling.

En la nueva producción Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter; Arabella Stanton dará vida a Hermione Granger y Alastair Stout será el nuevo Ron Weasley.

Además, para los papeles adultos participarán John Lithgow como Albus Dumbledore; Janet McTeer como Minerva McGonagall, y Paapa Essiedu como Severus Snape.

En redes sociales seguidores celebraron la posibilidad de explorar historias y personajes secundarios que quedaron fuera de las películas originales; otros admitieron sentir una mezcla de emoción y nostalgia, al compararla con la saga cinematográfica de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Su estreno está programado para Navidad de 2026.