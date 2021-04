‘He llegado a consumir dos gramos diarios’: Miguel Bosé habla de su etapa de adicciones

Miguel Bosé sigue dando de qué hablar con sus declaraciones, ahora ofreció una entrevista al periodista Jordi Évole; ahí habló de sus adicciones, de sus relaciones amorosas, entre otros detalles de su vida privada.

La entrevista ya comenzó a darle la vuelta al mundo, pues Bosé se abre completamente y habla también de sus evidentes problemas de voz y el juicio que mantiene junto a su ex pareja, Nacho Palau, por la paternidad de los cuatro hijos que tuvieron durante los 26 años que estuvieron juntos.

Bosé adelantó durante la entrevista con Évole que llevaba aproximadamente seis años sin conceder una entrevista a una televisión española y que accedía a hacerla con él porque les unen lazos de amistad y confianza.

El cantante español mostró su lado más vulnerable y también desconocido de su vida personal.

“He tenido años salvajes en los que descubrí la parte oscura que todos tenemos: drogas, sexo a lo bestia, sustancias...”, confesó.

“Llamé a unos amigos de madrugada y les dije: ‘Quiero ir de fiesta’. Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya, que me duró una semana; me salió baratísimo”, recordó que aquello empezó en los años 1988 o 1989 y que fue a causa de un desamor.

“Pero cuando el consumo es habitual, las drogas dejan de ser un aliado y pasan a ser enemigos”, sostuvo. Aunque hubo un día que dijo “¡se acabó!”, y pudo despedirse de trasnochar, “los antros y las salidas”, pero no de su adicción.

“Cortar con ese placer que es difícil de negar, me costó más tiempo”, explicó durante la entrevista.

“Se convirtió en una dependencia diaria, empezó a perder la gracia y a causar problemas serios. He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis... Lo dejé todo el mismo día, hace siete años. Subiendo unas escaleras hacia un escenario para un ensayo, mi road mánager me dijo: ‘Está todo preparado’. Y yo le contesté: ‘Se acabó’”.

Desde hace un par de años es muy evidente que Miguel Bosé tiene problemas en su voz, incluso cuando estuvo en Mazatlán, en 2018, para cantar en la coronación de la Reina del Carnaval, Alexa Méndez, el público notó que por momentos su voz se iba por completo.

Este problema fue otro de los temas de conversación durante la entrevista.

“Mi voz va y viene. Su raíz es emocional. Empiezo a perderla en el momento en que mi familia, esa en la que yo creo... Bueno no se llama familia, es una especie de acuerdo de convivencia que tienen dos personas que tuvieron una relación y que deciden seguir adelante con buen rollo para que los hijos de ambas partes puedan continuar creciendo juntos, como lo que ellos pensaron desde el primer día que eran hermanos”, dijo.

Aunque no fue preciso, dejó entre ver que se refería a su ex pareja Nacho Palau y la lucha que tienen por conseguir el reconocimiento parental de Diego, Tadeo, Ivo y Telmo como hermanos y de ellos dos, como padres de los cuatro niños.

“Todo esto tiene que ver con los pequeños, pero el problema es que llega a los mayores. Los mayores son los que toman las decisiones y los que tienen que recibir los golpes o cargar con las responsabilidades. Yo no estaba preparado. Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe, cuando el enamoramiento ha desaparecido, cuando la amistad y el buen rollo se difuminan y cuando se pierde la admiración, cuando todo se derrumba..., en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”.

La entrevista con Jordi tiene una segunda parte y esta incluye otros temas, como el coronavirus, que ha traído mucha polémica a la vida del cantante.