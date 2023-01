$!Héctor Peniche: El largo viaje de un hombre para descubrir su pasión por la cocina

En un principio, Héctor Peniche quiso ser contador público, sin embargo, la vida le tenía otro destino, no eran los números ni el escritorio ni una computadora, su lugar estaba en una cocina, detrás de una estufa, rodeado de ollas, sartenes y toda clase de olores y sabores, convirtiéndose en uno de los chefs más reconocidos y apreciados en Mazatlán, Sinaloa.

Ya en la escuela, Héctor se dio cuenta que los números no eran lo suyo, desencantado, se encontraba en una encrucijada en su vida y fue ahí donde comenzó un largo viaje.

“Me metí a estudiar para contador público, pero no terminé, me fui con una gringa a Sudamérica, después de un tiempo ella se regresa a Estados Unidos, y yo me quedé trabajando en restaurantes como mesero, y ahí empezó la inquietud de pertenecer a una brigada de cocina”, dijo Héctor Peniche.