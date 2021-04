Heidi Klum crea su propia fake news: confirma que sería Samantha en la nueva Sex and the City

Las aventuras amorosas de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha volverán a la pantalla. Y Heidi Klum confirmó a través de sus redes sociales que será la nueva integrante de la serie de televisión Sex and the City.

Por medio de una foto que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo confirmó que será la nueva Samantha Jones, después de que la actriz Kim Catrall dejara el papel.

“¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido MUY difícil mantener esto como una sorpresa, ¡pero finalmente puedo compartir que me uniré a la nueva temporada de Sex and the City! No puedo esperar para devolver un poco de Cosmos y patear mis Manolos con estas increíbles damas”, escribió la actriz en el epígrafe de una foto en blanco y negro, en la que se ve junto a las otras protagonistas de la serie, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.