Helen Ochoa prepara música junto a Angélica Vale y Ninel Conde

“La Vale tiene un talento enorme, tiene una voz increíble que merece ser escuchada, todos la conocen más por su trabajo como actriz o como imitadora, pero yo que he tenido la oportunidad de escucharla de cerca, puedo decir que tiene una voz única. Y vamos hacer algo juntas, no sé cuándo o cómo, no sé si yo vaya a ir a Los Ángeles, y en una de esas idas se haga, o ella tenga la oportunidad de viajar a Guadalajara, pero ya se habló, y ella está muy emocionada”, adelantó Helen Ochoa.

Debuta como imitadora

Helen dice que no era consciente de los que podía llegar hacer como imitadora, pero que en su participación en Tu cara me suena se dio cuenta que era capaz de imitar a artistas como Yuri, Jenny Rivera, Meghan Trainor y hasta Joan Sebastian.

“Es un reto muy complicado, porque no es solo la caracterización, que en so te ayuda la gente de producción, si no es igual la voz que eso es súper difícil yo siempre ha admirado mucho a la gente que lo hace, y además actuar como ellos, hacer sus gestos movimientos, y yo no me creía capaz de hacerlos, estoy aprendiendo muchísimo”, dijo.