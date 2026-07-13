Herencia de Grandes celebra reconocimiento de Billboard y conquista Tijuana con lleno

Herencia de Grandes atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que la agrupación fue reconocida por Rancho Humilde tras alcanzar un destacado logro en las listas de Billboard y, posteriormente, ofreció un concierto ante cerca de 8 mil asistentes en el Estadio Mobil Park de Tijuana.

La madrugada del domingo, directivos del sello discográfico, encabezados por su presidente Mickey Sánchez, entregaron a los músicos una placa conmemorativa por las dos semanas consecutivas en las que el tema Ya Borracho ocupó el primer lugar del Regional Mexicano Airplay de Billboard, consolidando el crecimiento del grupo dentro del regional mexicano.

”Se siente muy bonito, estamos muy orgullosos, muy felices de haber estado en primer lugar en Billboard, es una chulada”, expresó Iván Rubio, vocalista de la agrupación, al recibir la distinción.

Tras el reconocimiento, Herencia de Grandes subió al escenario del Estadio Mobil Park, donde interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos Ya Fue, Saturno, Cómo duele el amor, Noches sin fin y el éxito Ya Borracho, que fue uno de los momentos más celebrados de la noche.

Con más de 300 millones de reproducciones en Spotify y presencia constante en los principales listados del género, la banda continúa fortaleciendo su proyección tanto en México como en el mercado internacional.

El reconocimiento fue entregado por Rancho Humilde, sello discográfico con sede en Los Ángeles, California, considerado uno de los principales impulsores de la música mexicana urbana.

La compañía, fundada en 2008, reúne a más de un centenar de artistas, entre ellos Junior H, Natanael Cano, Fuerza Regida, Oscar Maydon y la propia Herencia de Grandes, apostando por una nueva generación de exponentes del regional mexicano.