Herencia de Grandes conquista Spotify y los escenarios

La agrupación sinaloense actualmente supera los 14 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifra que refleja la creciente audiencia que ha conseguido tanto en México como fuera del País.

Grupo Herencia de Grandes continúa ganando terreno dentro de la música regional mexicana y suma nuevos logros a una trayectoria marcada por el respaldo del público y el alcance de sus canciones en plataformas digitales.

Herencia de Grandes supera los 14 millones de oyentes mensuales en Spotify. ( )

Uno de los temas que ha sido clave en esta historia es “Ya Borracho”, canción que continúa acumulando reproducciones y que recientemente superó los 355 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los éxitos más representativos de la agrupación.

A la par de este logro, el grupo mantiene activa su producción musical y recientemente presentó “Yo y la Luna”, sencillo con el que busca continuar conectando con sus seguidores y mantenerse entre las propuestas que destacan dentro de la nueva generación del regional mexicano.

El crecimiento de Herencia de Grandes también se refleja en sus presentaciones en vivo, donde la agrupación ha conseguido localidades agotadas, confirmando la respuesta de sus seguidores y el interés que genera su música en los escenarios.

Con millones de reproducciones, una audiencia que sigue en aumento y nuevos lanzamientos en puerta, Herencia de Grandes continúa fortaleciendo su presencia en la escena regional mexicana y llevando su propuesta musical a un público cada vez más amplio.