Herencia de Grandes destaca en el regional mexicano

Herencia de Grandes continúa ganando terreno en el regional mexicano, con millones de reproducciones en plataformas digitales, una agenda de presentaciones con localidades agotadas y su presencia como finalista en cinco categorías de los Latin Billboard.

La agrupación sinaloense forma parte de la nueva generación de exponentes del género y mantiene un crecimiento respaldado por el alcance de sus canciones y la respuesta del público en los escenarios que visita cada fin de semana.

Actualmente, el grupo supera los 14 millones de escuchas en Spotify, mientras que su tema “Ya Borracho” acumula 388 millones de reproducciones en plataformas digitales y cerca de 399 millones de visualizaciones en YouTube, cifras que reflejan el alcance que ha conseguido la canción.

A estos resultados se suma su participación como finalista en cinco categorías de los Latin Billboard, reconocimiento que coloca a Herencia de Grandes entre los nombres que destacan en la música regional mexicana.

La agrupación también presenta “Yo y la luna”, su nuevo corte musical, con el que busca mantener el interés de sus seguidores y sumar otro tema a su repertorio, en medio de una etapa de intensa actividad y crecimiento.

Con presentaciones cada fin de semana y una audiencia que continúa creciendo en las plataformas digitales, la agrupación apuesta por mantener su presencia en el regional mexicano y fortalecer el vínculo con sus seguidores.

Herencia de Grandes es finalista en cinco categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

-Artista del Año, Debut.

-Canción del Año, por “Ya Borracho”.

-Artista del Año, Dúo o Grupo.

-Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo.

-Canción Regional Mexicana del Año, por “Ya Borracho”.

Fecha

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se realizará el jueves 22 de octubre, en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

La transmisión en vivo está programada para las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (17:00 horas del Pacífico), por Telemundo y Peacock.