Herencia de Grandes rompe récord en YouTube

Esta semana, el videoclip del tema logró colocarse en la posición número 29 de la lista de los videos musicales más vistos a nivel mundial en YouTube, consolidando su presencia internacional y reafirmando el impacto que la agrupación ha alcanzado entre el público.

La agrupación Herencia de Grandes continúa cosechando éxitos con su tema “Ya Borracho”, una canción que se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más importantes del regional mexicano durante el último año.

El tema “Ya Borracho” se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de Herencia de Grandes, superando los 204 millones de reproducciones.

El tema “Ya Borracho” se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de Herencia de Grandes, superando los 204 millones de reproducciones.

De acuerdo con cifras difundidas por la industria musical hasta mayo de 2026, “Ya Borracho” acumula más de 204 millones de reproducciones entre plataformas digitales y YouTube, una cifra que lo coloca entre los lanzamientos más exitosos del género.

El alcance de la canción también se ha reflejado en las listas especializadas. En Billboard México, el sencillo alcanzó el segundo lugar del chart México Songs y permaneció durante varias semanas dentro del Top 20. Actualmente continúa figurando en el quinto puesto de los rankings nacionales, manteniendo una sólida presencia entre las canciones más escuchadas del país.

El éxito de “Ya Borracho” también cruzó fronteras, en Estados Unidos, la canción alcanzó el primer lugar en Hot Regional Mexican Songs, el sexto puesto en Hot Latin Songs y lideró la lista Bubbling Under Hot 100.

Además, logró ingresar al Billboard Global 200, donde registró su mejor posición en el lugar 75.

El crecimiento sostenido del tema ha permitido que continúe apareciendo en algunas de las playlists más importantes dedicadas a la música mexicana y regional dentro de las principales plataformas de streaming.

Con estos resultados, Herencia de Grandes confirma su ascenso dentro de la escena del regional mexicano y demuestra el alcance que la nueva generación de intérpretes del género está logrando tanto en México como en mercados internacionales.

Su próximas fechas del Tour México 2026

01 de Junio, Feria de Valle de Santiago

05 de junio, Ford Chiapas, en Tuxtla

06 de Junio, Palenque Expo Feria Tapachula

07 de Junio, Palenque de Comitan, Chiapas

13 de Junio, Coliseo Taurino de Nogales, Sonora

19 de junio, Palenque de Queretaro.

20 de junio, Parque Maravillas, de Saltillo