Herencia de Grandes supera 300 millones de streams con ‘Ya borracho’

El éxito de Herencia de Grandes continúa creciendo, ya que la agrupación logró una nueva marca en su carrera luego de que su exitoso sencillo “Ya borracho” superará los 300 millones de reproducciones en Spotify.

Así, la canción se ha convertido oficialmente en la más escuchada de todo su catálogo y en uno de los temas más representativos del Regional Mexicano en la actualidad.

La agrupación, respaldada por el sello discográfico Rancho Humilde, vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria gracias al impacto que ha generado este tema desde su lanzamiento, conectando con millones de oyentes en México, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica.

Más allá de las plataformas de audio, el fenómeno también se refleja en YouTube, donde el videoclip oficial acumula más de 228 millones de visualizaciones, cifras que confirman la enorme aceptación que ha tenido entre el público y su capacidad para mantenerse vigente dentro de las preferencias musicales de las nuevas generaciones.

El alcance de “Ya borracho” se ha fortalecido además gracias a las redes sociales, donde miles de creadores de contenido, influencers y usuarios han utilizado el audio para generar contenido viral, contribuyendo a expandir el impacto de la canción y acercándola a nuevas audiencias alrededor del mundo.

A nivel de rankings, el sencillo también dejó huella al alcanzar el primer lugar en la lista Hot Regional Mexican Songs de Billboard en Estados Unidos, además de figurar en importantes clasificaciones de música latina y regional mexicana, consolidando el posicionamiento de Herencia de Grandes dentro de la industria musical.

Este nuevo logro confirma el buen momento que atraviesa la agrupación, que ha sabido conectar con una generación de seguidores que encuentra en sus canciones historias, sentimientos y experiencias con las que se identifica.

El respaldo de Rancho Humilde

Parte de este éxito llega de la mano de Rancho Humilde, una de las compañías más influyentes en la evolución reciente de la música mexicana.

Fundada en 2008 en Los Ángeles, California, por Jimmy Humilde, José “J.B.” Becerra y Roque Venegas, la empresa inició como promotora de espectáculos antes de convertirse en sello discográfico, impulsando una nueva corriente dentro del Regional Mexicano.

Actualmente, Rancho Humilde alberga a más de un centenar de artistas y figuras destacadas como Oscar Maydon, Junior H, Natanael Cano, Fuerza Regida y Herencia de Grandes, quienes han contribuido a redefinir el género para las nuevas generaciones de fanáticos en Estados Unidos, México y el resto del mundo.