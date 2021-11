Hija de Adal Ramones tiene novio mazatleco

Adal Ramones poco habla de su vida personal, y menos de la de su hija Paola Ramones Valencia, pero en esta ocasión hubo una excepción pues llegaron juntos a la alfombra roja de los Premios Metro y acompañados del novio de la joven.

Fue en plena alfombra roja de esta gala, que premia a lo mejor del teatro en México, que su hija, Paola, le robó la atención de los medios de comida al acudir acompañada de su joven novio Daniel, con quien lleva dos meses de relación.

“Mi novio es increíble, estoy muy feliz y más porque se lleva muy bien con mi papá. Lo pueden confundir y pensar que somos hermanos”, expresó Paola Ramones a su llegada al evento.

Daniel es originario de Mazatlán, sin embargo, radica en Los Cabos. La pareja de jóvenes se conoció en una fiesta y ambos confesaron que esperan pasar las próximas fiestas decembrinas juntos.

Por su parte, Adal Ramones también habló del nuevo romance de su hija Paola con Daniel, revelando el consejo que dio a la joven pareja; “Que no la vayan a cajetear nada más...”.

El comediante regiomontano mostró su sentido del humor ante el nuevo noviazgo de su primogénita.

“Mal, mal, mal... búsquenme una cubita por favor. No me sorprendió, ese cuate me cae muy bien, ¿cómo se llama? No es cierto... Daniel es un tipazo, me veo en él cuando estaba chavo”, dijo a las cámaras de Ventaneando.

¿Quién es Daniel Khosravi?

Daniel Antonio Khosravi Morales, mejor conocido como Daniel Khosravi es originario de Mazatlán, pero radicado en Los Cabos. Es un youtuber, intagrammer y tiktoker quien a muy corta edad logró convertirse en una celebridad de las redes sociales luego de conseguir millones de seguidores de diferentes partes del mundo.

Daniel Khosravi nació el 19 de enero de 2002 en el puerto mazatleco y actualmente es uno de los influencers con mayor número de seguidores de México, sobre todo en Tiktok.