Hijas de Valentín Elizalde denuncian que no han recibido la herencia de su papá

Gabriela y Valeria Elizalde están inconformes pues no han recibido la herencia que les dejó padre, el cantante Valentín Elizalde, pues denuncian que su abuela y tíos se apoderaron de los vienes y hasta los han vendido.

Las hermanas aseguraron en entrevista para el programa Hoy que su abuela, Camila Valencia, cambió los bienes que estaban a nombre de Valentín Elizalde por el de ella, además de que sus tíos han vendido propiedades del fallecido cantante, situaciones que ya tendrán que verse en tribunales.

"Aquí tiene mucho que ver doña Camila, mi abuela, y mis tíos. Mi abuela, doña Camila, comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y todas las propiedades de mi papá a su nombre, ya que hasta el día de hoy no nos han entregado absolutamente nada", aseguró Gabriela Elizalde, hija de la que fue la única esposa de Valentín Elizalde, Gabriela Sabag.

"Mis tíos se han encargado, nos hemos enterado que han vendido bienes de mi papá y también le pedimos a Francisco que detenga la venta de la hacienda también", reiteró Valeria Elizalde, hija de Vianey Durán, quien fue pareja de Valentín.

Según cuentan estás dos hijas del fallecido "Gallo de Oro", son tres con Valentina, quien no ha declarado al respecto, su abuela trató de que entre ellas hubiera conflicto para estar distanciadas.

"Nos quiso tener a Valeria y a mí en pique para que estuviéramos distanciadas y no tener comunicación. Me mandaba audios sobre cosas de mi hermana, a ella le decía cosas sobre mí, incluso me decía que apoyara a Valentina", contó Valeria Elizalde.

Incluso, la joven de 20 años mencionó que en alguna ocasión le pidieron firmar un papel, a lo que se negó, lo que orilló a la familia de Valentín Elizalde a invitarla a que en caso de no estar contenta con dicha situación se alejara.

"Yo en su momento le agradecí a mi tía cuando me abrió las puertas de la casa de mi papá y estuve con ellos, ellos me pidieron que yo firmara un papel, lo cual no accedí, la familia de mi mamá tampoco estaba de acuerdo, hubo unos detalles ahí con su actitud, varias veces, entonces, estas fueron sus palabras: 'si no estás a gusto, órale', entonces, después de eso traté de buscarlos, quise tener comunicación con ellos, me decías de cosas".

Es por ello que las hermanas acudieron al Impi a registrarse por lo que sin la autorización de ellas no podrán hacer uso del nombre de Valentín Elizalde de manera comercial.

"Sin nuestra autorización no pueden hacer absolutamente nada, cosa que Azucena Avilés, mamá de Valentina, ha hecho uso de este nombre y no nos ha dado lo que nos corresponde sobre unos cubrebocas que hizo con esta empresa", aseguró Valería.

En el caso de la anunciada serie biográfica sobre Valentín Elizalde, las hermanas declararon que tampoco para ella las han tomado en cuenta.

"Mi tío Francisco 'El Gallo Elizalde' comentó que él ya estaba en un avance sobre una serie, mientras tanto, a nosotras no nos ha tomado en cuenta en lo absoluto".

La inconformidad de parte de las hijas de Valentín Elizalde ya es del conocimiento público y afirman que lo que tenga que ver con la herencia de su padre y la familia Elizalde se verá en los juzgados.

"Ya checamos con nuestro abogado y pues todo lo que se tenga que hacer nos vemos en tribunales con la familia Elizalde con las propiedades de mi papá y lo que nos pertenece a nosotras hijas y como herederas", sentenció Valeria y Gabriela al programa Hoy.