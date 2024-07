Auqnue no todo ha sido positivo, también reveló aspectos difíciles como la vez que estuvo tan desesperado que tuvo que buscar comida en un basurero.

La idea de ser un joven independiente le ha resultado una experiencia maravillosa y divertida, ya que no vive solo sino con su novia, María Atuesta.

Esta declaración alertó a sus seguidores quienes comenzaron a sospechar de una posible pelea como la causa de la separación con su madre.

Horas más tarde, David salió a aclarar la situación explicando que no tenía ningún problema con Madonna y que a pesar de las dificultades él se siente feliz con su vida actual, agregando que de momento no está trabajando con su madre, además intentó tranquilizar a todos asegurando que Madonna siempre lo ha apoyado y que actualmente lo sigue haciendo, afirmando que no vive en las calles ni se muere de hambre.

“Para aclarar las cosas, estoy muy feliz con mi vida. Y aunque mi madre y yo hemos trabajado juntos en el pasado actualmente no estamos trabajando juntos en nada”

“Para los que estén preocupados. Mi madre me apoya mucho, siempre me ha apoyado mucho. ¡Soy muy feliz con mi vida y no estoy viviendo en las calles muriéndome de hambre! Por favor dejen de preocuparse.”

David Banda, quien fue adoptado por Madonna en 2008 en Malawi, comenzó a ganar notoriedad el año pasado después de asistir a una exposición de su hermano Rocco Ritchie en Miami, donde también estuvo presente Madonna. Desde entonces, su fama ha ido en aumento.