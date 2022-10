Sin embargo, dicho documento carece de validez ya que, de acuerdo con el joven, la firma que posee no es la de su madre, además de que no se hizo con dos testigos presentes, tal como lo marca la ley.

De acuerdo con documentos judiciales compartidos a People, el hijo mayor de Anne Heche, Homer Laffoon, de 20 años, presentó a inicios de septiembre una serie de documentos en los que realizaba una petición para ser el administrador de los bienes de su madre, ya que la actriz no dejó ningún testamento antes de su fallecimiento.

“El Sr. Tupper se refiere repetidamente al correo electrónico adjunto a la objeción como un ‘testamento’. Sin embargo, por cuestión de derecho, el correo electrónico no califica como testamento ológrafo o testamento formal con testigos”, dice el documento.

“El correo electrónico no cumple con los requisitos legales para un testamento ológrafo válido porque las disposiciones materiales del supuesto testamento no están escritas a mano por el difunto. Un testamento es válido como testamento ológrafo, ya sea que esté presenciado o no, si la firma y las disposiciones materiales sean de puño y letra del testador”, agregó.

Homer menciona que James Tupper, quien además es padre de su hermano Atlas Tupper, le ha impedido la comunicación con su medio hermano, de 13 años de edad, desde que falleció la actriz de Seis días y siete noches.

Tupper habría cuestionado anteriormente que el primogénito de Heche llevara el control del patrimonio puesto que no creía que fuera lo mejor, ideas que refutó el también hijo de Coleman Laffoon al señalar que James y su madre ya no se encontraban juntos, por lo que sus opiniones eran “inexactas e infundadas”.

La actriz estadounidense Anne Heche falleció a los 53 años luego que el pasado 5 de agosto sufriera un grave accidente automovilístico tras el cual no recuperó el conocimiento, por lo que su familia aseguró que tras permanecer en coma y en estado crítico luego de ser declarada con muerte cerebral, le sería retirado el soporte vital en espera de donar sus órganos.