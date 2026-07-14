Hijos de Angelina Jolie dejan de usar el apellido Pitt

El cambio comenzó de manera gradual. Maddox, el mayor de los hermanos, dejó de utilizar el apellido Pitt desde hace años. Zahara se presentó públicamente como Zahara Jolie durante su ingreso a la universidad, mientras que Shiloh solicitó legalmente eliminar el apellido paterno al cumplir 18 años, detalla quien.com

Pero el simbolismo va más allá del aspecto legal. Todos los hijos de la ex pareja han dejado de identificarse públicamente con el apellido Pitt, una decisión que refleja el profundo distanciamiento familiar que se ha gestado durante la última década.

La historia de “Brangelina”, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, acaba de cerrar su último capítulo. Con el cumpleaños número 18 de los mellizos Knox y Vivienne, los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt ya son legalmente adultos, poniendo fin al acuerdo de custodia que ambos mantuvieron tras su separación en 2016.

Vivienne también apareció acreditada únicamente como Vivienne Jolie en una producción teatral de Broadway, y Knox, aunque ha mantenido un perfil mucho más discreto, ya alcanzó la mayoría de edad junto a su hermana gemela.

Pax es el único que aún conserva oficialmente el apellido compuesto, aunque diversas publicaciones aseguran que en su vida cotidiana también utiliza únicamente Jolie.

Estas decisiones han sido interpretadas como una muestra de respaldo hacia Angelina Jolie tras los años de conflictos familiares y disputas judiciales que siguieron a la ruptura de la pareja.

Angelina Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, pocos días después de un incidente ocurrido durante un vuelo privado que derivó en acusaciones de abuso contra Brad Pitt.

Aunque las investigaciones de las autoridades estadounidenses concluyeron sin presentar cargos penales contra el actor, el proceso dio paso a una prolongada disputa por la custodia de sus hijos y a diversos litigios relacionados con el viñedo francés Château Miraval, propiedad que ambos compartían.

El divorcio quedó legalmente resuelto en diciembre de 2024, pero varios procesos civiles entre ambos continúan abiertos.

Mientras tanto, Jolie ha expresado en distintas ocasiones su deseo de comenzar una nueva etapa ahora que todos sus hijos son adultos, incluso con planes de abandonar definitivamente Los Ángeles, ciudad en la que permaneció durante años por las condiciones del acuerdo de custodia.