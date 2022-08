$!Hillary y Chelsea Clinton muestran avance de ‘Gutsy’, docuserie con mujeres que inspiran

A través de las plataforma de streaming Apple TV Plus, se estrena la docuserie Gutsy, en la que Hilary y Chelsea Clinton emprenden un viaje a lo largo y ancho de Estados Unidos para platicar cara a cara con mujeres que las inspiran y que se han empoderado en sus campos de acción, ya sea como actrices, filántropas, doctoras y más.

La docuserie está basado en el libro más vendido en la lista de The New York Times, The Book of Gutsy Women, y presenta a Hillary y Chelsea mientras se embarcan en un viaje que invita a la reflexión para hablar con mujeres artistas, activistas, líderes y heroínas cotidianas, todas ellas pioneras y que muestran lo que realmente significa ser valiente.